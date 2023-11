Al Teatro Sant'Eugenio c'è "Mettimi un like", lo spettacolo a scopo benefico

Passato e presente a confronto. Lo scontro fra generazioni, a colpi di “like”, è dietro l’angolo, ma entrambe possono trarre insegnamento l’uno dall’altra. L’associazione “Combatti la malattia con il sorriso” porta in scena “Mettimi un like”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Emanuele Beltrame. Sul palco anche Rosanna Prestigiacomo, con la partecipazione amichevole di Irene Ponte e Gisa Messina alla chitarra.

L’appuntamento è giovedì 9 novembre, alle 21, al Teatro Sant’Eugenio, in Piazza Europa, 39, a Palermo. Sul palco, una visione diversa di tre generazioni a confronto. La comicità di Beltrame porterà il passato al presente con l’aiuto dello slang giovanile di oggi. Non mancherà, poi, la “hostess del locale”, Rosanna, che romperà tutti gli schemi, cercando di convincere che, con un semplice “click”, si vive meglio.

Comincia, così, lo scontro tra generazioni con aneddoti del passato, storie raccontate in chiave comica, portando il passato al presente. Inoltre, sarà il pubblico a decidere se mettere il like liberamente oppure no. Come? Basta assistere allo spettacolo per scoprirlo. Le musiche sono dirette dalla magia della chitarra di Gisa Messina, che farà assaporare dei suoni dimenticati, ricordando a tutti come la musica non abbia età.

Il biglietto ha un costo di 10€ in prevendita. Oppure, direttamente al botteghino del Teatro al costo di 12€; 8€, invece, per gli over 60 e per i ragazzi fino a 12 anni. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto “La cura Andrea La Fata”, nato dall’impegno di Roberta Gaudenti e della dottoressa Grazia Crescimanno, pneumologa che si occupa delle complicanze respiratorie nelle patologie gravi e rare, ed è destinato all’acquisto di apparecchiature sanitarie.