"Dove eravamo rimasti", Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano a teatro a Palermo

Gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno i protagonisti dello spettacolo "Dove eravamo rimasti", in scena al teatro Al Massimo dal 1° al 9 dicembre prossimo. La regia è di Lopez e Solenghi con la collaborazione di Cappozzo. Sul palco anche la Jazz Company direta dal maestro Gabriele Comeglio.

Lo spettacolo proporrà numeri-sketch-brani musicali-contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi-Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella-Berlusconi, inseriti nella loro ormai collaudata dimensione dello show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici che collegherà i vari momenti di spettacolo.

"La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo - spiegano Massimo Lopez e Tullio Solenghi - è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato 'Dove eravamo rimasti'. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile 'spalla' della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi 'parenti' seduti giù in platea".

Il debutto è previsto per venerdì 1 dicembre, alle 21.15, le repliche sono in programma sabato 2 dicembre, domenica 3 dicembre, mercoledì 6 dicembre e giovedì 7 alle 17.15 e poi venerdì 8 dicembre e si concluderà sabato 9 dicembre alle 21.15.