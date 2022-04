Sergio Vespertino torna all'Agricantus per le repliche di "Manuale di sopravvivenza"

Alla luce del successo che continua a riscontrare nei teatri siciliani in cui ha replicato, e per far fronte alle sempre più numerose richieste, il Teatro Agricantus annuncia le repliche straordinarie di “Manuale di Sopravvivenza” lo spettacolo con Sergio Vespertino e il musicista Pierpaolo Petta che torna in scena nel teatro palermitano di via XX Settembre dal 28 aprile al 15 maggio (tutti i giovedì, venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18, fatta eccezione per domenica 1 maggio che il teatro resta chiuso).

Il brillante monologo, scritto a quattro mani dallo stesso Vespertino con Marco Pomar, è la storia di un naufrago dei giorni nostri costretto a riflettere su molti aspetti della sua vita: sul concetto di fame e sull'eccesso di cibo, sull'assenza di segnale e la spasmodica ricerca di una tacca sul cellulare, sulla presenza invadente della moglie e la sua mancanza, dando vita a paradossi a volte comici, altre volte malinconici. Con la sua consueta ironia e con una visione disincantata difronte ai bisogni veri e presunti dei nostri tempi, Vespertino trasporta il pubblico in un mondo dove un telefonino potrebbe salvarci la vita e dove ciascuno è chiamato a valutare con maggiore attenzione quali sono le vere priorità. Accompagnato sul palco dall'impeccabile fisarmonica di Pierpaolo Petta, e sulla scenografia di Carlo De Meo, anche questa volta Sergio Vespertino gioca con i nostri vizi e le nostre debolezze, facendoci ridere e riflettere su quello che siamo diventati.

Sergio Vespertino. La carriera artistica e professionale dell'attore palermitano è iniziata nel 1990 come capocomico del fortunato gruppo cabarettistico Treeunquarto, con la quale ha conosciuto un grande successo. A distanza di 10 anni abbandona il gruppo per dedicarsi all'affinamento della propria preparazione artistica. Nel novembre del 2000 conosce Turi Ferro con cui lavora allo spettacolo “La Cattura” e successivamente collabora con Giulio Brogi e altri grandi artisti come Riccardo Garrone, Tuccio Musumeci, Anna Malvica e Pippo Pattavina. Recentemente ha partecipato alle riprese di “La stranezza”, titolo provvisorio del nuovo film di Roberto Andò al quale stanno lavorando anche Toni Servillo, Luigi Lo Cascio e Ficarra e Picone.

Manuale di sopravvivenza di Marco Pomar e Sergio Vespertino, con Sergio Vespertino e Pierpaolo Petta, musiche Pierpaolo Petta (fisarmonica), scenografie di Carlo De Meo, produzione e distribuzione Cooperativa Agricantus Palermo. Biglietti: intero 16 euro; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 14 euro; web 16 euro.