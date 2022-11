"Manteniamo la salma", Pandolfo e Manera in scena sul palco del Teatro Agricantus

Il duo più scoppiettante della città, quello composto da Pandolfo & Manera, è in scena al Teatro Agricantus di Palermo anche questo weekend - da venerdì 4 a domenica 6 novembre (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18) con Manteniamo la salma l'esilarante commedia degli equivoci che vede la partecipazione di Marco Feo sta conquistando il pubblico di ogni età.

Scritta a quattro mani da Marco Manera e Marco Pomar, la commedia tutta da ridere si svolge durante una veglia funebre dove i due protagonisti, due folli personaggi, sono alla ricerca di un testamento che potrebbe renderli ricchi. Tra funerali, volontà testamentarie e un piano che non potrà che avere esiti esilaranti, i due protagonisti precipiteranno in un inesorabile vortice di fraintendimenti, travestimenti e guai che porteranno ad un finale a sorpresa, inaspettato e divertentissimo…

Domenica 6 novembre alle ore 16 prenderà il via la rassegna di Teatro Ragazzi: nove titoli che fino al 16 aprile saranno messi in scena la domenica pomeriggio e che include grandi classici riadattati e alcuni titoli contemporanei. Si parte subito con Hansel, Gretel e il segreto della strega della compagnia calatina Nave Argo, dal 1992 attiva in tutta la Sicilia e diventata un punto di riferimento nel settore della prosa contemporanea e del teatro per l’infanzia.