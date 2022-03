Manlio Dovì in "Facce ride show": lo spettacolo al cineteatro Colosseum

Venerdì 25 marzo il poliedrico attore siciliano sarà protagonista dello spettacolo “Facce ride Show” al Cineteatro Colosseum di Palermo per la rassegna Comici da Legare 2022 organizzata da Tramp Management.

Sarà la comicità dell’ artista palermitano Manlio Dovì ad animare il terzo appuntamento della rassegna “Comici da Legare 2022” con lo spettacolo “Facce ride show”. La rassegna organizzata da Tramp Management prevede cinque spettacoli ( uno al mese), con artisti provenienti da celebri programmi tv che regaleranno al pubblico, ore di sane risate. “Se è vero, che gli scienziati hanno curato la nostra salute, ebbene signore e signori, il teatro vi curerà l’anima”. Manlio Dovì, nel suo spettacolo scritto con Antonio Di Stefano, inizierà esattamente così, con un pizzico di presunzione, ma con tanto desiderio di essere nuovamente on stage. Un racconto, inanellato di battute, su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Un mix di comicità esilarante fatta di canzoni, battute, monologhi, imitazioni, beatbox che rapirà il pubblico in novanta minuti di spettacolo.

Nel 1987 Dovì diviene noto al pubblico televisivo, entrando a far parte del Bagaglino, la compagnia teatrale fondata da Pier Francesco Pingitore, lavorando accanto ad attori quali Pippo Franco, Leo Gullotta ed Oreste Lionello. Oltre che comico ed imitatore televisivo, Dovì è attore cinematografico e teatrale. Nel grande schermo ha collaborato con Marco Risi, Dino Risi, Florestano Vancini e Leonardo Pieraccioni. Biglietto 15 euro (riduzione per il socio del cral convenzionato con Tramp Management).