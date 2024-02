"Manfredi in full hd", lo spettacolo di Di Liberto sul palco del Teatro Jolly

Immaginate una televisione gigante sempre accesa, con dei programmi esattamente al contrario di come li vediamo in tv. Manfredi Di Liberto noto al pubblico di tutta Italia per video comici web da milioni di visualizzazioni, torna in teatro con uno spettacolo tutto nuovo pieno di comicità, balli e magia strizzando l’occhio alla tv di un tempo come se fosse un Techetechetè alla Manfredi, quindi un "Manfrechetè". Ed ecco che si alterneranno sul palcoscenico momenti esilaranti: un dietologo opposto al pensiero del famoso dottor Nowzaradan del programma “vite al limite” che nella tv di Manfredi sarà “mangiare al limite”.

Momenti esilaranti quando si presenteranno allo sfortunato Di Liberto delle donne ad un “primo appuntamento” parodiando appunto la famosa trasmissione televisiva di Real Time. Donne dall’aspetto dark, con pensieri pessimistici sulla vita, con l’ossessione dello sport e altre ancora. Non mancheranno alcune esibizioni nello stile del comico, tra canzoni mimate e momenti magici, insieme a un corpo di ballo che eseguirà coreografie che spazieranno dal varietà alla parodia musicale. Lo spettacolo è scritto e diretto da Manfredi Di Liberto, le coreografie sono di Viviana Buzzotta. In scena oltre allo stesso Di Liberto, Giorgia Migliore e Salvo Cambria. Manfredi in Full Hd è una produzione del Teatro Jolly di Palermo.