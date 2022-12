Spettacoli per bambini, all'Agricantus rivive il meraviglioso mondo de "Il mago di Oz"

Un rilettura delle più classiche tra le fiabe è la proposta che il Teatro Agricantus di Palermo riserva al suo pubblico più giovane. Domenica 11 dicembre alle ore 16 spettatori in erba (dai 5 ai 12 anni di età) sono attesi nello spazio di via XX Settembre, di cui è direttore artistico Vito Meccio, per assistere alla messa in scena de Il mago di Oz, fiaba liberamente ispirata al grande classico di Lyman Frank Baum (dal quale fu tratto il celebre film “The wizard of Oz” nel 1932) e portato in scena dagli interpreti del Teatro Bertolt Brecht per la stagione di Teatro per Ragazzi.

In scena gli attori del collettivo di Formia - Maurizio Stammati e Chiara Di Macco con i pupazzi di Ada Mirabassi - ripercorreranno tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas, accompagnati dalle musiche originali del polistrumentista Giordano Treglia.

In questa storia - che si svolge sulle scenografie di Marco Mastantuono che ricreano una fantastica di “macchina dei sogni” - il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy della celebre fiaba. Stanco delle sue continue fantasticherie, il dottore organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l'incontro con i fantastici personaggi del racconto. I costumi de Il mago di Oz sono di Marilisa D'Angiò, il disegno luci di Antonio Palmiero. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic - Ministero della Cultura.