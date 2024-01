"Magicomio di professione", un mago e un prestigiatore per lo spettacolo al Teatro Jolly

Uno spettacolo di magia folle, ricco di risate, stupore e suspense. Un mago e un prestigiatore, Francesco Scimemi e Francesco Frattarelli, mettono in scena in chiave moderna tutte le sfaccettature della magia: grandi illusioni, mentalismo, esibizioni di estremo pathos fino a dei numeri in cui si ride a crepapelle. Un'ora e trenta minuti per un atto unico.

Dal 26 al 28 gennaio 2024 al Teatro Jolly di Palermo c'è “Magicomio di Professione” che promette di stupire grandi e piccini. Il pubblico, molto spesso coinvolto, dimentica dov’è, travolto dall’affascinante quanto avvincente mondo dell’illusione, e l’unica domanda che gli resta alla fine è: "davvero può accadere tutto ciò?".

Uno spettacolo adatto a tutte le età quindi, non solo per bambini. Gli ingredienti per ridere e per stupire ci sono tutti: c'è Scimemi un mago comico fuori dagli schemi, tra i più grandi in Italia, nel mondo dello spettacolo da circa quarant’anni. Un inventore che grazie ai suoi strabilianti giochi di prestigio diverte e trascina il pubblico in un mondo surreale di fantasia e comicità.

Ha al suo attivo più di cento produzioni televisive (tra Rai, Mediaset e Sky) e il suo spettacolo di magia comica "Magicomio" ha superato le 3000 repliche. Dall'altro lato c'è Frattarelli, prestigiatore e illusionista, per anni assistente del celebre mago Silvan, apprezzato per la versatilità nell’interpretare vari stili di magia, (dalla magia generale brillante al mentalismo, fino all'escapologia). Biglietti acquistabili online o al botteghino: 20 uero (intero), 18 euro (ridotto). Orari degli spettacoli: 21.15 (venerdì), 17.00-21.15 (sabato), 17.30 (domenica).