Magarìa, la fiaba di Andrea Camilleri con le musiche di Marco Betta al Politeama

Andrea Camilleri (testo) e Marco Betta (musica) firmano Magarìa, fiaba musicale per voce recitante e orchestra in scena lunedì 11 marzo (ore 9,30 e 11,30) e martedì 12 marzo (ore 9,30 e 11,30) al Politeama Garibaldi per il ciclo “La Scuola a Teatro” della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

"Magarìa" (ossia “Magia”) nasce da un divertente testo-monologo e dalla musicalità del dialetto siciliano che hanno suggerito al compositore Marco Betta di realizzare "una piccola opera di teatro letterario della mente nella quale i personaggi sono evocati dagli strumenti dell’orchestra". E così, se Andrea Camilleri immagina parole magiche che fanno scomparire e riapparire chi le pronuncia, Betta crea una partitura in cui gli strumenti musicali corrispondono ai vari personaggi: il Nonno è un violoncello, Lullina è un violino, il Maresciallo è una tromba, il nano è il fagotto, il grillo è la viola, la balena è la tuba, l’usignolo è il flauto e così via.

La fiaba, intrisa di sicilianità, ha la regia di Alfio Scuderi. Interpreti sono Silvia Ajelli (voce recitante) e Federica Aloisio (danzatrice e mimo) con le immagini di Massimiliano Scuderi. Riccardo Scilipoti dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Biglietti: 5 euro al Botteghino del Politeama Garibaldi.