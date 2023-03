"Ma che manera è?": all'Agricantus lo spettacolo di Marco Manera, 40enne in crisi

«Annunciazione, annunciazione, torno in scena con un nuovo monologo comico» questo è il roboante annuncio social con il quale l’attore Marco Manera “informa” il suo pubblico che da giovedì 23 marzo debutterà al Teatro Agricantus di Palermo con il nuovo spettacolo “Ma che Manera è?”, da lui scritto e diretto da Antonio Pandolfo, una produzione Agricantus che replicherà fino a domenica 26 marzo e poi da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile (giovedì, venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18). Pochi i posti rimasti disponibili per questa tornata di repliche.

“Ma che Manera è?” è un esilarante monologo che racconta i primi quarant’anni di un uomo comune in una società contemporanea dove regnano confusione, frenesia e apparenza. Ne verranno fuori mille modi per sorridere di noi stessi e dei nostri comportamenti sociali e asociali. L’idea di partenza è quella di parlare di una festa di compleanno che poi alla fine si rivela problematica. Marco Manera: "È uno spettacolo sulla crisi di uomo che compie 40 anni che si rende conto di non essere vecchio ma non di non essere neppure giovane e le cose non vanno più nel verso giusto. Viene travolto dal suo essere in crisi, è fuori da tutto quello che fino ad oggi è stato e si deve prendere delle responsabilità che non vuole perché in fondo è un eterno bambino".

Nato a Cefalù nel 1978, Marco Manera si è formato artisticamente sotto la guida del Maestro Accursio Di Leo. Dal 1997 inizia un'intensa attività teatrale che lo vede interprete in molte produzioni nazionali. A partire dal 2001 si avvicina al teatro di narrazione, cominciando a scrivere i suoi testi. La sua produzione testuale spazia tra la commedia, il monologo grottesco e il cabaret. Parallelamente alla narrazione inserisce nel suo repertorio gli spettacoli "per attore solo" in cui può dare vita alle sue due anime: quella seria e quella cialtrona, attraverso un'ampia contaminazione di generi artistici e stilistici.

Manera torna al monologo dopo 4 anni (l’ultimo fu “Parisèa” del 2019), e con questo nuovo spettacolo consolida il sodalizio con l’Agricantus, teatro con il quale lavora da quasi 10 anni. Un nuovo spettacolo è una festa ed alle feste bisogna essere circondati da amici. "Sono fortunato perché ho un palcoscenico e qualcosa da raccontare. Sono fortunato perché in mezzo a tanti incazzati io propongo spensieratezza".