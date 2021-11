La storia di Lucio Battisti in teatro, lo spettacolo alla casa cultura Remida

Io Tu Noi Lucio è il primo spettacolo dedicato ai più grandi cantautori italiani della rassegna "Cantautori Arte & Cultura" del teatro casa cultura ReMida di Palermo.

Venerdì 19 Novembre si viaggia all'interno della vita di Lucio Battisti con uno spettacolo diverso dal solito con approfondimenti sull'artista, proiezioni video, interviste, vinili storici, il tutto contornato dal Live, eseguito dalla band "Non dire no" tribut band Battisti, composta da Daniele Davì, Francesco Vannini, Francesco Ribaudo, Gero Flaibani, Alessandro Flaibani. Proponendo i migliori successi dell'artista di Poggio Bustone. L'evento è organizzato dalla Rock Show Eventi che ha in calendario anche altri spettacoli su Madonna il 27 Novembre con la band "Vogue", il 10 dicembre l'omaggio a Pino Daniele con gli "Schizzechea" e il 18 dicembre con la band "Ai fil gud".

Le prevendite si possono acquistare direttamente al botteghino del teatro ReMida in via Filippo Angelitti 32 (piazza Campolo), al teatro Colosseum in via Guido Rossa 7, oppure presso l'Associazione Culturale Rock Show Eventi nella sede delle Officine Musicali Palermo in via thaon de Revel, 10 (zona fiera) con prezzo ridotto di soli 10 euro comprendente di una consumazione.