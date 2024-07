Le donne dello Zen portano in scena lo spettacolo "L I B E R E"

"L I B E R E" è lo spettacolo che conclude l’esperienza del laboratorio teatrale dello Spazio Donna Zen, curato da Erika La Ragione, al quale hanno partecipato le donne del quartiere. Andrà in scena - per la prima volta - al Teatro della Chiesa San Filippo Neri in via Fausto Coppi, martedì 9 luglio alle ore 21 (già soldout). La seconda replica sarà venerdì 12 luglio alle 21.30 a Capaci (piazza C. Troia) per l'apertura della manifestazione "Muliebris_festival dei diritti delle donne".



Ogni anno il laboratorio teatrale offre l’opportunità di lavorare in gruppo, esprimere se stesse, scoprire le proprie potenzialità creative. Il titolo "L I B E R E", sottolinea il valore della scelta che, le donne dello Spazio Donna Zen, fanno ogni settimana, frequentando uno spazio nel quale scoprirsi capaci e forti insieme alle altre.

Ma racconta anche della determinazione di tutte le operatrici che hanno fatto di tutto questo il loro lavoro, che si sono impegnate e che continuano ad impegnarsi, affinché questo spazio resti aperto e accogliente, rappresenti un luogo di aggregazione e socialità, di formazione e di cura, nel quartiere Zen. "L I B E R E" racconta la storia dello spazio donna zen che resiste ed esiste, da dieci anni.