"Lei e loro", la commedia brillante di Giuseppe Piampiano al Masci

Sabato 5 agosto alle ore 21 nel fresco cortile del centralissimo M.A.S.C.I. in via Mura di San Vito 10 (tra il Teatro Massimo e il mercato Il Capo) per la "prima" di "Lei e Loro", divertente commedia scritta e diretta da Giuseppe Piampiano e, alla fine della pièce, pennette all'arrabbiata per tutti.

Ingresso: 12 euro in prevendita, 10 euro info&tickets "Lei e Loro" commedia brillante in due atti, scritta e diretta da Giuseppe Piampiano. Interpreti e personaggi: Laura Reale : Laura Puggioni Giuseppe Piampiano: Giorgio Puggioni Roberto Mannino: Commendatore Carlo Pezzetti Valentina Franzone: Ilse Pezzetti Emanuela Chines: Lorella Giuseppe Garraffa: Amilcare Giuseppe Piampiano, scrittore, sceneggiatore, attore, regista teatrale e cinematografico, nasce a Palermo il 9 Aprile del 1978.

Tra i lavori teatrali scritti e diretti da lui stesso ricordiamo: "Tebaldi e i suoi pupi", "Mefistofele", Chiamatemi... Mefistofele" premiato dal Cidec. Nel percorso cinematografico i corti : "Un pescespada è per sempre", "La classe non è acqua", La danza degli specchi" vincitore della menzione d'onore al Cefalù Film Festival 2022. Come attore : "Il tesoro di Re Ruggero" di Mariano Lanza" regia di Anna Leto, "Natale al basilico" Regia di Ivana Bertolino, "Uno nessuno e Pirandello" nell'episodio "Amicissimi" regia di Irene Ponte.