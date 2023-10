"La leggenda del pallavolista volante": lo spettacolo in anteprima al Teatro Libero

Venerdì 20 ottobre alle 21.15, per le anteprime della 56esima stagione internazionale del Teatro Libero di Palermo in scena La leggenda del pallavolista volante, di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, regia Nicola Zavagli con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli.

Ne La leggenda del pallavolista volante lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi, “Zorro” - il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco - sale per la prima volta sul palcoscenico e ci racconta, grazie alla penna di Zavagli, la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo mito dello sport italiano.

Un pallone sgualcito diventa il volante che il padre impugnava durante i molti chilometri percorsi nella sua vita d’autista. Le panche dello spogliatoio, dove ci si confrontava, si discuteva e si finiva spesso per litigare, si tramutano nel letto dove un adolescente febbricitante cresceva troppo e sognava di trovare una ragazza. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti. Biglietti anteprime: intero euro 7, ridotto Under 35 euro 5, promozione abbonati 56a stagione euro 2.