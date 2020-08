"Le occasioni" del Teatro Atlante al Vivaio Ibervillea dell'ex ospedale psichiatrico

Venerdì 4 settembre la tecnologia si mette al servizio dell’arte per uno spettacolo itinerante da condividere in cuffia e in tutta sicurezza. Parlare di nuove opportunità da cogliere all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Palermo è senza dubbio una scelta giusta: in un luogo molto significativo in cui si lotta ogni giorno per superare lo stigma della malattia mentale e importante per la memoria storica, culturale e architettonica della città, il Teatro Atlante, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Solidarietà”, porta in scena “Le Occasioni - Un’esperienza di teatro silente”.

Lo spettacolo, capace di unire mito e tecnologia in un sodalizio creativo fuori dagli schemi, racconta attraverso il linguaggio teatrale un'antica leggenda armena: immersi nella bellezza totally green del Vivaio Ibervillea, lo spazio dedicato alla natura progettato da “Solidarietà” insieme all’Orto Botanico di Palermo, il pubblico assisterà ad una performance munito di cuffie wireless, strumenti a radiofrequenza che isolano dai suoni esterni consentendo da un lato di concentrarsi unicamente nel viaggio esperienziale proposto e dall’altro di mantenere le distanze di sicurezza imposte dalle ordinanze anti-covid.

Con la regia di Emilio Ajovalasit e il supporto alla drammaturgia di Preziosa Salatino, “Le Occasioni – Un’esperienza di teatro silente” diventa un percorso formativo fatto consapevolezza ma anche di storie, desideri e sogni da realizzare.

I protagonisti dello spettacolo sono:

Regia: Emilio Ajovalasit;

Drammaturgia: Emilio Ajovalasit, Preziosa Salatino;

Voci narranti: Preziosa Salatino, Sergio Saporito, Federica Castelli, Aurelia Alonge Profeta;

Attori: Preziosa Salatino, Federica Castelli, Aurelia Alonge Profeta;

Paesaggi sonori: Guido Acquaviva;

Scenografie e costumi: Chiara Cavasio;

L’appuntamento è venerdì 4 settembre in via Gaetano La Loggia n.5 al Vivaio Ibervillea, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Palermo. Sarà possibile scegliere tra due diversi turni: il primo alle ore 19.30 e il secondo alle 21.30. I posti sono limitati. I biglietti sono disponibili online. Per maggiori informazioni cliccare sull’evento facebook.