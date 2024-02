"La gioia", lo spettacolo di Pippo Delbono sul palco del Teatro Biondo

Dopo una lunga tournée mondiale, che dall’Europa ha raggiunto la Cina, il Giappone, l’India e il Cile, arriva giovedì 15 febbraio, alle ore 21, al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo La gioia di Pippo Delbono, autore di culto della scena contemporanea internazionale. Repliche fino al 18 febbraio.

Delbono ha cominciato la sua formazione nel teatro di tradizione, per poi dedicarsi, in Danimarca, allo studio dei principi del teatro orientale, attraverso un rigoroso lavoro sul corpo e sulla voce, approdando infine al Tanztheater di Pina Bausch, dove ha interpretato alcuni celebri spettacoli della coreografa. Nei primi anni ’80 ha fondato la propria compagnia con la quale ha realizzato quasi tutti i suoi spettacoli, tra cui Il tempo degli assassini, Barboni, La rabbia, dedicato a Pasolini, Guerra, Esodo, Gente di plastica, Urlo, Il silenzio, Questo buio feroce, Dopo la battaglia, Orchidee, Vangelo. Quello di Delbono è un teatro “dell’esperienza”, nel quale gli stati d’animo, le personalità, le fisicità degli interpreti sono centrali e nel quale si elaborano gioie, dolori, entusiasmi, in una parola, la “verità” della vita.

Insieme a Delbono sono in scena ne La gioia: Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita Clemente, Ilaria Distante, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Grazia Spinella, mentre sarà presente solo in voce e nello spirito Bobò, l’attore iconico di Delbono, sordomuto e analfabeta, che il regista aveva incontrato nel manicomio di Aversa, dove era rinchiuso da 47 anni.

