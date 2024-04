"La gabbia", una denuncia sociale diventa spettacolo: appuntamento al Teatro Whitaker

Si intitola "La Gabbia", il nuovo spettacolo che aprirà il sipario giovedì 9 maggio alle ore 20 e si terrà al Teatro Whitaker della Parrocchia Santa Teresa del bambin Gesù a Palermo, in via Filippo Parlatore 30. La Gabbia rappresenta una denuncia sociale, un atto poetico della scrittrice Marinella Gennari, il frutto di un laboratorio esperienziale ed espressivo condotto dall’attore e regista Manfredi Russo e messo in scena dalla Compagnia Teatrale della Lumsa di Palermo.

Il recital nasce da un soggetto di Marinella Gennari, una raccolta dei suoi testi, insieme ad un monologo dello scrittore Massimo Benenato, figlio del compianto Franco Franchi e ad alcuni testi dello stesso Manfredi Russo, affrontano il tema del femminicidio attraverso il dramma che cede il passo alla rinascita. L’attore palermitano da diversi anni dirige i Progetti di formazione attoriale della Lumsa di Palermo coordinati dalla dottoressa Annarosa De Angelis.

Il testo rappresenta un omaggio alle vittime, un inno al non immobilismo ed alla non indifferenza sociale, un' istanza pedagogica che si pone quale strumento fine a sensibilizzare al rispetto del dono della vita. La direzione musicale è di Cristiano Bevilacqua, il quale eseguirà al piano alcuni suoi brani originali che si traducono in storie umane, capaci di generare attraverso l' emozione della musica sentimenti di rispetto, responsabilità ed amore. Il testo della colonna sonora di chiusura è di Massimo Bertolino.

I costumi sono di Celeste Scafidi

Progetto grafico Lumsa

Scenografia di Natasha Tanzarella

Ufficio stampa Selene Grimaudo

Fotografa di scena Carmelina Sajeva

Ingresso fino ad esaurimento posti con biglietto solidale, sotto forma di generi alimentari in sostegno dei bisognosi assistiti dalla Chiesa di Santa Teresa del bambin Gesù. In scena Daniele Baiamonte, Alexia Cauchi, Filippo Ferina, Vlad Tudor Manea, Calogero Manzella, Giulia Pia Patti, Rachele Pecoraro e la stessa Marinella Gennari.