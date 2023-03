Diversità, disadattamento e pregiudizio: lo spettacolo Ion al Teatro Libero

Dal 30 marzo al 1° aprile alle 21.15, per la 55esima stagione internazionale del Teatro Libero, presentato da Gommalacca Teatro / Dino Lopardo / Collettivo Itaca, l’attesissimo spettacolo Ion, vincitore come miglior progetto al festival inDivenire 2019 e finalista al premio di drammaturgia Carlo Annoni 2021. Scritto e diretto da Dino Lopardo, IONnasce da un’idea di Andrea Tosi ed è interpretato da Alfredo Tortorelli, Lorenzo Garufo e Iole Franco.

Ion ha debuttato nel 2020 al Città delle 100 Scale Festival di Potenza. Nel 2023 è stato riproposto a Potenza il 31 gennaio e il 1° febbraio al Centro sociale di Malvaccaro e a Milano dal 14 al 19 febbraio a Campo Teatrale. Lo spettacolo è ispirato a una vicenda realmente accaduta e muove dai concetti del diverso, del disadattamento e del pregiudizio sociale, sollecitato da una ricerca di Andrea Tosi partita dalla “diversità mentale” negli istituti manicomiali.

Pochi colori in scena e pochi oggetti per raccontare lo spaccato di vita di due fratelli, Giovanni e Paolo, divisi e segnati da un passato che li ha condizionati profondamente. Le loro giornate grigie trascorrono tra litigi e sorrisi, che inevitabilmente li fanno ritornare in maniera ossessiva al loro passato, ai loro sfocati ricordi di bambini, alla presenza soffocante di un padre e alla colpa grave di uno dei due. Tale colpa, forse, è origine e causa di una famiglia in disfacimento e ciò ne determinerà inevitabilmente il loro destino.

Dino Lopardo si è formato come attore presso l’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, specializzandosi successivamente in sceneggiatura e drammaturgia. Nel 2017 ha preso parte all’alta formazione “Casa degli Artisti” al Teatro Due di Parma. Nel 2021 ha seguito un percorso professionalizzante presso l’Ert Emilia Romagna Teatro sulle “nuove scritture” ed è stato assistente presso l’Elfo Puccini di Milano. Ha scritto l’atto unico “Trapanaterra”, semifinalista a In-Box 2021, e “Attesa”, miglior drammaturgia al festival INdivenire 2018 di Roma. Di quest’ultima opera ha curato la messa in scena, vincendo come miglior regia al Roma Fringe Festival 2018. Ha scritto e realizzato il video “Nessuno Escluso” per Amnesty International. Ha realizzato i due cortometraggi “Partecipare” con Iole Franco e “Vecchio” con Leo Gullotta, vincitore come miglior corto al Marateale film festival e miglior attore al festival Tulipani di seta nera.

Nel 2022 la nascita della collaborazione con la compagnia Gommalacca Teatro, per dare il via a un percorso che ha l’obiettivo di accompagnare e far crescere la ricerca drammaturgica e scenica di Dino Lopardo e di garantire ai suoi lavori, precedenti e nuovi, il supporto creativo e produttivo di Gommalacca Teatro. Info e prenotazioni via mail a info@teatroliberopalermo.it. Biglietti da 12 (under 25 e operatori teatrali) a 16 euro.