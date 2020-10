"Io tu noi Lucio (Battisti)": il primo spettacolo dedicato al più grande cantautore italiano

Io Tu Noi Lucio: il primo spettacolo dedicato ai più grandi cantautori italiani della rassegna "Cantautori Arte & Cultura" del teatro casa cultura ReMida di Palermo.

Venerdì 30 ottobre si viaggia all'interno della vita di Lucio Battisti con il live sul palco del ReMida della tribute band dei "Non dire no" il tutto con approfondimenti sull'artista con proiezioni video, interviste, vinili storici.

Le prevendite si possono acquistare direttamente al botteghino del teatro ReMida in via Filippo Angelitti 32 (piazza Campolo) oppure presso l'Associazione Culturale Rock Show Eventi nella sede delle Officine Musicali Palermo in via thaon de Revel, 10 con prezzo ridotto di soli €10. Possibilità di abbonarsi a tutte le date della rassegna sempre a prezzo ridotto. Nel rigoroso rispetto normative covid i posti saranno limitati, distanziati e assegnati, con all'ingresso i dovuti controlli a norma di legge.