"Io non sbaglio mai", la nuova commedia teatrale di Giulia Galati in scena al Jolly

“Io non sbaglio mai” è la nuova commedia teatrale in scena al Teatro Jolly dal 9 al 18 dicembre 2022, scritta e diretta da Giulia Galati. Sul palco soltanto due attori: Massimiliano Bono e Rosario Terranova. Biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro. Tutti gli spettacoli vanno in scena venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e alle 21.15 e domenica alle 17.30.

A 50 anni dalla messa in onda del Pinocchio di Comencini, che fine ha fatto quel burattino diventato bambino? La commedia racconta di un professore di matematica, scontroso e fin troppo severo con i propri alunni, che non si è mai sposato e che non ha avuto figli che si ritrova la vita sconvolta da uno strano bambino.

Un susseguirsi di situazioni esilaranti metterà il pover’uomo a dura prova. Una commedia che racconta dell’animo umano, delle scelte mai prese e delle occasioni perdute. Rosario Terranova, da poco ha terminato le riprese del film “2win” con Riccardo Scamarcio e che a maggio scorso è stato nella serie TV “L’Ora: inchiostro contro piombo”, ritorna sul palco con una commedia.

L’ultima commedia con “Il Gruppetto” nel 2015 al Teatro Brancaccino di Roma. Poi dopo aver continuato da monologhista con “Figli degli anni 80” e “Benedetta Innocenza”, ritorna in coppia con il piccolo Massimiliano Bono. Massimiliano Bono, di soli 8 anni, dopo piccole apparizioni sul web con il duo comico I Sansoni e due cortometraggi, prende parte alla serie Netflix con Ficarra e Picone “Incastrati”, in prima televisiva il 7 e 8 dicembre 2022, mentre il giorno dopo sarà al suo debutto sul palco come coprotagonista di questa commedia al Teatro Jolly.