Teatro Sant'Eugenio: c'è @Pippina, aggiungi qualcosa alla tua fiaba

C'era una volta... Pippina, che viveva a Palermo con la sua povera famiglia mentre il fratello Baldellone cercava fortuna alla corte del Re di Francia. Dotata sin da bambina di magici poteri, Pippina viene però maledetta dalle Fate, che la condannano a trasformarsi in una serpe nera al sorgere del sole. Ma quel che è peggio, nessuno, nemmeno i palermitani stessi, ricordano più la sua fiaba! Sarà proprio il pubblico di bambine e bambini attraverso il profilo Instagram di Pippina a ricostruire la sua storia (o meglio, le sue storie), in uno spettacolo interattivo tra passato e presente, tradizione e innovazione, il tutto a dispetto delle fake news della perfida cognata Joséphine! @pippina -Aggiungi qualcosa alla tua fiaba- Tratto dalla fiaba "La serpe Pippina" trascritta da Italo Calvino. Spettacolo interattivo per famiglie, vincitore della menzione per la Miglior Drammaturgia al Premio Piccirè 2023 presso il Teatro Ditirammu.