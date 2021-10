"In memoriam" al Teatro Sant'Eugenio, sul palco la commedia scritta e diretta da Alberto Cordaro

Venerdì 15 ottobre, alle ore 21, in scena al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/40 a Palermo, lo spettacolo teatrale In Memoriam, commedia nera in atto unico scritta e diretta da Alberto Cordaro. L’evento è a cura dell’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo, in collaborazione con il teatro Sant’Eugenio di Palermo.

Una drammaturgia in puro stile British che affronta una tematica delicata e tristemente attuale come quella del suicidio, e lo fa attraverso una chiave di lettura leggera e dai risvolti ironici, ricca di sketch divertenti e colpi di scena, senza perdere di vista i momenti di riflessione.

Trama

Augusto Banti è un giovane che ha deciso di farla finita, si ucciderà. Per farlo, ha programmato ogni cosa, organizzando persino l’evento del suo funerale ed invitando una folta lista di amici e conoscenti attraverso il canonico biglietto di invito che si usa in tali circostanze, in memoriam (da qui il titolo della commedia). Il giovane dovrà però fare i conti con alcuni imprevisti e colpi di scena legati perlopiù alla presenza di altri personaggi, quali: Barbara, una fidanzata isterica ed eccentrica; Don Luigi, un amico quasi prete ed Estercita, la governante messicana, eclettico personaggio legato alle tradizioni popolari sudamericane sulla morte. A completare la vicenda, l’arrivo di un altro personaggio enigmatico, Moira.

Ad interpretare sul palco i cinque protagonisti, gli attori: Claudio Cuccia (Augusto); Giulia Tarantino (Barbara); Luciano Sabatino (Don Luigi); Arianna Scuteri (Moira); Eva Picciotto (Estercita). Il tema tristemente attuale del suicidio e il dibattito sulla morte assistita sono scelte che, in molti casi, pongono la morale comune di fronte a dubbi o prese di posizione. Ed In Memoriam è appunto una commedia nera che va ad affrontare questo argomento così delicato, e lo fa in una forma dissacratoria e divertente senza mai scadere nel qualunquismo o nella mancanza di rispetto per il tema affrontato. Durata dello spettacolo: 80 minuti.

Ticket

Biglietto intero al botteghino euro 14. Prevendita euro 12 (Da ritirare contattando l’associazione Labe entro e non oltre mercoledi 13 ottobre). Info e prevendita: Labeteatrale@libero.it.

