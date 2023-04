"Improvvirus" al Pan: quando il teatro nasce in un istante e contagia per sempre

Sabato 8 aprile alle 18:30 presso Pan Teatro andrà in scena "ImprovVirus": spettacolo di improvvisazione teatrale, perennemente nuovo, insolitamente dinamico, scenograficamente spoglio, energeticamente straboccante.

Cosa accadrebbe se si portasse in scena qualcosa che ancora non c'è? Un'opera mai scritta e mai esistita. Cosa accadrebbe se degli attori salissero sul palco senza sapere cosa fare? Se si trovassero di fronte un nutrito pubblico con l'obbligo di creare "tunc et ibidem“ una scena di teatro con delle specifiche modalità sconosciute fino a un attimo prima. E se scoprissero da altri cosa dover fare?

Derivato da un'idea nata in Canada negli anni '70, ImprovVirus è uno spettacolo coinvolgente, capace di scaldare spettatori di ogni età e di ogni cultura rendendoli parte attiva in tutto ciò che accade. Un gruppo di attori si incontreranno e si sfideranno sulla base di compiti che verranno loro assegnati, mentre un conduttore, momento dopo momento, svelerà al pubblico cosa potrà accadere e cosa si potrà fare. La bellezza di un'esibizione artistica plurireplicata eppur senza passato, pluririchiesta eppur senza futuro. Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Palco Narrante - παν (Pan) Teatro. Regia a cura di Emanuele Martorana.