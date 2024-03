Teatro Al Massimo, in scena "Il Malloppo": lo spettacolo con Massironi, Imparato e Santoro

Gli attori Marina Massironi, Gisnfelice Imparato e Valerio Santoro sono i protagonisti della commedia “Il Malloppo” del drammaturgo inglese Joe Orton, che sarà in scena al teatro Al Massimo di Palermo dal 15 al 23 marzo. Con loro sul palco anche Giuseppe Brunetti e Davide Cirri.

La regia è di Francesco Saponaro, le scene di Luigi Ferrigno e i costumi di Anna Verde. Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva… nella bara della madre appena deceduta di uno di loro. Così tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde tipiche dell’umorismo nero britannico.

“Il Malloppo” è infatti uno egli esempi più famosi e divertenti della black comedy - gli inglesi ne sono maestri - in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il matrimonio, il culto della morte. Il testo - scritto negli anni ’60 - divenne un successo clamoroso, arrivando a vincere il premio come migliore commedia dell’anno e lanciando il suo giovane autore Joe Orton come la nuova stella del panorama teatrale inglese.

Da allora ha mietuto successi nel West End londinese e a Broadway dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon. Il debutto è previsto per venerdì 15 marzo alle 21.15. Le repliche sono in programma sabato alle 17.15, domenica 17 marzo, mercoledì 20 marzo e giovedì 21 marzo alle 17.15 e ancora venerdì alle 21.15 e di chiude sabato 23 marzo alle 17.15.