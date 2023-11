"L'ignoranza non a limiti", lo spettacolo di Francesco Gottuso all'Agricantus

Lunedì 27 novembre, alle ore 21.30, al Teatro Agricantus di Palermo debutta la rassegna Open Source Comedy, comicità irriverente e senza peli sulla ligua, un palcoscenico dedicato alle nuove leve dell'umorismo tagliente e “politicamente scorretto” figlio della migliore recente tradizione di stand up comedy.



Primo artista a salire sul palco, “armato” di microfono è il palermitano Francesco Gottuso con il suo show comico “L'ignoranza non a limiti”. Discorsi lineari che gradualmente risultano assurdi, strafalcioni, effetti visivi e tanto altro intratterranno il pubblico, che partendo dalla curiosità di come può far ridere un giovanotto all’apparenza serio e misterioso, arriverà a non perdersi neanche un momento in attesa della sua prossima geniale follia. Gottuso: «Un mix di storie, racconti e aneddoti sulla mia vita, talmente assurdi da sembrare inventati. E infatti potrebbero esserlo. Dalle tecniche ingegnose di mia madre per potermi concepire, alla difficoltà di essere diverso perché l’unico senza battesimo, passando poi per la crescita segnata dai traumi dovuti a un padre che prendeva tutto troppo sul serio. Racconterò dei miei amori, dei gemelli che hanno sancito la fine del mio matrimonio, dei lavori che ho fatto per sostentarmi e poi addolcirò il pubblico coinvolgendolo in quelle che sono le mie passioni: il ballo, la musica, il ventriloquismo, la magia». Gottuso da un po' di anni gira nel circuito della stand-up comedy siciliana, mantenendo uno stile pulito rispetto ai canoni della stessa. Partecipa a tutti gli appuntamenti del laboratorio Comic90100 della Tramp Management.

Gli altri appuntamenti di Open Source Comedy all'Agricantus vedranno sul palco domenica 3 dicembre Alessio Lupo con “Avrò fatto bene?”, giovedì 7 dicembre Emiliano Morana in “Stop!”, domenica 10 dicembre Francesco Bolignari in “Falsomiele”, e domenica 17 dicembre Federico Maria Isaia in “Lasciatemi fare”. Il Teatro Agricantus diretto da Vito Meccio è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura. Biglietti: € 12, biglietti coppia € 20.