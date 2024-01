La rivalsa che Palermo e i ragazzi che la vivono chiedono ne "Gli scrutini": appuntamento al Lux

Una rivalsa che Palermo e i ragazzi vivono in alcune periferie chiedono. Ma come fare? Metti, allora, insieme un'anomala preside, arrabbiata con il mondo intero, un professore di religione dalla dubbia fede, una professoressa di educazione fisica con la testa tra le nuvole e un professore di matematica eterno sognatore. Insieme dovranno giudicare i vivaci e “coloriti” ragazzi che frequentano la loro scuola, situata in un quartiere periferico e degradato della città di Palermo. Lo sfondo sono i tanto temuti scrutini di fine anno.

Al Cineteatro Lux di Palermo, arriva lo spettacolo di Orazio Bottiglieri dal titolo "Gli Scrutini". Appuntamento, in via Francesco Paolo Di Blasi, 25, venerdì 12 gennaio, alle 17.15. A far ridere (e parecchio) sul palco: Orazio Bottiglieri, Agostina Somma, Gaspare Sanzo ed Eleonora Randazzo. Insieme misceleranno gli ingredienti di una commedia che, con una grande dose di ironia, punta a lanciare un messaggio forte e deciso: la rivalsa di cui la nostra città, e i ragazzi che la vivono, hanno davvero bisogno. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro.