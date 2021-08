Giocoleria, magia, lancio dei coltelli e disegno acrobatico: "I giullari del diavolo" all'Agricantus

Appuntamento all'Agricantus (nell'isola pedonale) il 9 e il 10 agosto alle ore 21.30 con lo spettacolo "I giullari del diavolo" con Stefano Catarinelli, Rosimeire Dos Santos, Enrico Alimenti. Incontri con uomini straordinari (giocoleria, magia, lancio dei coltelli e disegno acrobatico).

Tre personaggi incredibili entrano in scena e istantaneamente ti coinvolgono, ti danno ritmo, scatenano l’allegria regalando sorrisi, sorpresa e stupore. Guardando lo spettacolo sembra di entrare in un mondo irreale, dove i protagonisti si trasformano in cartoons e il pubblico viene coinvolto e trascinato in un’atmosfera magica.

Spettacolo comico di notevole impatto scenico con numeri di alto contenuto tecnico e un finale di danza contact ed equilibrio con sfere di cristallo. Saranno eseguiti numeri di giocoleria estrema, magia, mentalismo, lancio dei coltelli e disegno acrobatico. Biglietto: settore A 15 euro, settore B 13 euro.

