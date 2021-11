"Giulietta e Romeo… una storia infinita": lo spettacolo sul palco del Teatro Politeama

Si va in scena con "Giulietta e Romeo… una storia infinita": appuntamento domenica 28 novembre alle ore 18.30 al Teatro Politeama Garibaldi per raccogliere i fondi e avviare "La locanda della spazzina".

L'organizzazione “Un nuovo giorno Odv" in collaborazione con la Onlus “AiutiAmoilBurundi” e con la partecipazione straordinaria di Stefania Petyx organizza una serata di raccolta fondi utili ad avviare la start up Inclusione a 360° “La locanda della spazzina”, bar food gestito da ex detenuti che sarà avviato nei locali siti alla Marinella donati da Madre Antonina Cataldo, con la speranza che gli ex detenuti uscendo dal circuito penitenziario possano superare le difficolta? e trovino un’opportunità lavorativa per rimettersi in gioco.

In occasione della serata la compagnia teatrale "Liberiamo Talenti” debutta con il musical "Giulietta e Romeo.... una storia infinita”, “Liberiamo Talenti” è una compagnia teatrale che nasce dall’idea di due amiche Antonella Macaluso, presidente dell’organizzazione "Un nuovo giorno" e Giangrazia Cali? con la passione per il teatro. Le due amiche, vantano una lunga esperienza nella pratica del teatro sociale, seppur in ambienti diversi: quello carcerario e quello scolastico, hanno utilizzato le arti del teatro come strumento pedagogico trattamentale. Il gruppo teatrale e? ispirato al modello dei “Laboratori teatrali iIntegrati” che prevede una stretta collaborazione fra persone detenute/ex detenuti, sottoposti a misure alternative, studenti, volontari e professionisti dello spettacolo.

Direttore artistico e regia Giovanna Calì, direttore di scena Rosita D'Attardi, direttore musicale Marco Dentici, servizi tecnici Chopin Service srl, coreografie StudioD, coreografa Ivana Ardica, event manager Antonella Macaluso e Daniela Battaglia.