"Un giallo in rosa", all'Oratorio di San Mercurio uno spettacolo con le donne dello Zen

Un giallo dalle tinte rosa in cui le protagoniste sono donne che hanno deciso di farsi giustizia da sole. "Un giallo in rosa" è infatti il titolo dello spettacolo teatrale che sarà messo in scena martedì 16 maggio alle ore 21 all'Oratorio di San Mercurio (Cortile di San Giovanni degli Eremiti, 2 a Palermo) a ingresso gratuito.

Il progetto è inserito all'interno della Settimana delle Culture di Palermo ed è l’esito di un laboratorio teatrale condotto da Claudia Puglisi, regista e autrice dello spettacolo, presso lo Spazio donna Zen curato dall’associazione Handala.

Uno spazio creativo e di socializzazione che dal 2014 apre le porte alle donne e alle ragazze del quartiere Zen 2 di Palermo. Un reading che porta in scena nove donne del quartiere e che coinvolge il pubblico nel tentativo di stimolare una riflessione. Chi sono queste donne? Quali sono i loro affari? È giusto quello che fanno? Come in ogni giallo che si rispetti, verrà compiuto un omicidio. Al pubblico il compito di capire cosa ha spinto l’assassina a compiere un gesto così efferato.

"Attraverso il lavoro nei quartieri della città ci interroghiamo costantemente su quale sia la condizione della donna nella società odierna - spiega Claudia Puglisi - che non ha ancora colmato differenze e non riesce a ridimensionare il pensiero patriarcale. Cosa succederebbe se le donne, stanche di essere sottomesse, si unissero per ribellarsi tutte insieme? Lo spettacolo affronta l’argomento con ironia, immaginando una soluzione creativa al problema".

A cura di Claudia Puglisi, con Meriem Bahria, Antonella Camarretta, Concetta Cannizzaro, Patrizia Di Paola, Agnese Giovanardi, Marion Guyonnet, Annamaria Ingraiti, Enza Lo Bono e Manuela Pecoraro.