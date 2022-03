"Il gatto con gli stivali", al Re Mida casa cultura lo spettacolo teatrale per bambini

Al Re Mida Casa Cultura di Palermo, in via Filippo Angelitti 32, è in programma per sabato 5 marzo alle ore 17.15, un nuovo ed emozionante spettacolo teatrale per bambini "Il gatto con gli stivali", scritto e diretto da Alessia Spatoliatore.

Lo spettacolo prende spunto dalla nota fiaba tradizionale europea di Perrault e dei fratelli Grimm. Il protagonista è un gatto che, con astuzia, coraggio e un paio di stivali, riesce a diventare ricco e a far arricchire il suo padrone, il cui destino viene ribaltato perché sposa la figlia del Barone.

Da uno stato di apparente sfortuna, il giovane, attraverso l’aiuto di un amico assai particolare, uno scaltro gatto parlante desideroso di donare gioia, raggiunge fortuna e appagamento. Ingresso intero 8 euro, ingresso ridotto 6 euro.