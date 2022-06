"Fratelli ma non troppo", I Sansoni sul palco a Le luminarie arti in festival

I Sansoni presentano il loro show a “Le Luminarie Arti in Festival 2nd edition” il 31 luglio alle ore 21.30 presso l’anfiteatro Villa a Mare di Terrasini. L’evento realizzato da Jonathan Livingston ong in collaborazione con l’associazione Solarte promuove una rassegna di spettacoli brillanti che vedranno esibirsi sul palcoscenico artisti di fama nazionale.

Si chiama 'Fratelli...ma non troppo!' l'irriverente spettacolo che I Sansoni porteranno in scena durante la kermesse. Fratelli nella vita e sul lavoro I Sansoni, nome d'arte di Fabrizio e Federico Sansone, promettono di far ridere a crepapelle gli spettatori siciliani. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, per questa data siciliana sarà organizzato da Jonathan Livingston Odv in collaborazione con l’associazione Solarte.

Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, Youtube, Instagram e TikTok) - grazie al contenuto "Io non sono razzista, però…" che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni - I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo "Fratelli, ma non troppo!". I Sansoni raccontano con estrema ironia il loro rapporto fraterno, affermando che in ogni famiglia c'è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l'altro che subisce, un fratello più buono e l'altro un po' meno.