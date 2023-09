"Frammenti di luce" a Carini: lo spettacolo in scena al Castello La Grua Talamanca

"Frammenti di luce". E' questo il titolo dello spettacolo teatrale di Fabio Lo Meo, con Antonella Sampino e Fabio Lo Meo, e musiche di Carmelo Farina che domenica 24 settembre, alle 18, sarà messo in scena al Castello La Grua Talamanca di Carini.

Il tema principale sono la luce e l’ombra attraverso le quali si riflette il dualismo dell’esistenza. Vita e morte. Maschio e femmina. Sogno e realtà. Divino e terreno... e tutto ciò che sta al confine tra due mondi apparentemente opposti ma in realtà complementari. La ricerca della verità è sempre stata motore trainante dell’esistenza stessa e del mistero di cui è avvolta e chissà se avremo mai una risposta.

Lo spettacolo fa parte d Periferic Delivery Show, un progetto dello Spazio Franco, vincitore del Bando Periferie del Comune di Palermo e del Ministero della Cultura. L'ingresso è gratuito. Sempre domenica, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, al Castello sarà possibile visitare i tetti del Castello La Grua Talamanca dalle 9 alle 19. I partecipanti all’evento, promosso dall'associazione Jonathan Livingston in collaborazione con il Consiglio d'Europa, avranno l'opportunità di scoprire anche le collezioni e le opere presenti all'interno del monumento simbolo di Carini.

"Saranno esplorate le molteplici modalità attraverso cui il patrimonio culturale può essere vissuto - spiegano dalla Jonathan Livingston - e condiviso con le generazioni future. Uno dei temi centrali affrontati durante la visita sarà infatti l'evoluzione delle forme di trasmissione immateriale, con un focus speciale sulle tecnologie digitali. Si discuterà di come le nuove tecnologie abbiano aperto nuove possibilità per la conservazione e la divulgazione del patrimonio, consentendo di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato".

L'evento, dal titolo "Patrimonio InVita", rappresenta un'occasione unica per esplorare il passato e il presente di Carini attraverso le sue ricchezze culturali, mettendo in evidenza l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio per le generazioni future. Un'esperienza coinvolgente e informativa, che promuoverà la consapevolezza e l'apprezzamento del patrimonio culturale in tutte le sue forme. La visita ha un costo di 3,5 euro. La biglietteria chiude alle 18.