"Fotoreport" e residenze artistiche, lo spettacolo di Lia Ceravolo al Teatro alla Guilla

l via gli spettacoli frutto delle residenze artistiche ospitate al Teatro alla Guilla nel cuore del quartiere Capo. Il primo appuntamento è sabato 11 alle 21 e domenica 12 marzo alle 18 con lo spettacolo “Fotoreport” di Lia Ceravolo con Noa Di Venti e Emanuele Maria Russo, prodotto dallo stesso Teatro alla Guilla.

“Fotoreport” si concentra sul concetto del tempo. Dal passato al futuro con un presente che spesso passa in secondo piano. E poi il mondo che ci circonda, spesso incentrato sull’apparenza e sul facile giudizio. La vita come corsa, un obiettivo dietro l’altro. È così per i protagonisti dello spettacolo: Leonardo che cerca di fermare il tempo attraverso la fotografia e Anna che cerca uno spazio di pace lasciandosi attraversare dagli eventi. Attraverso il fotoreport, entrambi lottano con i propri limiti e danno inizio a una sfida che di giorno in giorno si trasforma in una corsa all’ennesimo scatto che lentamente li lacera.

Lia Ceravolo, giovane fisarmonicista, dirige i suoi colleghi Noa Di Venti ed Emanuele Mario Russo, entrambi allievi del Teatro Biondo di Palermo per uno spettacolo commovente da immortalare. I biglietti (8 euro) si acquistano solo online sul sito del teatro.