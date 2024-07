Festival del Baglio, a Villafrati viaggio nell’essenza del flamenco

Al Festival del Baglio, a Villafrati, "Il Ritmo dell’Anima", uno spettacolo straordinario di Carmen Pancamo e Coral Arte Flamenco Palermo. L'evento si terrà al Teatro del Baglio, in corso Marconi, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una celebrazione vibrante del flamenco, dichiarato nel 2010 "Patrimonio Immateriale dell'Umanità" dall'Unesco per la sua capacità unica di rappresentare tutti i moti dell’animo umano.

"Il Ritmo dell’Anima" esplora le emozioni umane attraverso il linguaggio universale della musica e della danza. Accompagnati dal battere del cajon, dal toque della chitarra e dal cante del flamenco, gli artisti di Coral Arte Flamenco trasportano il pubblico in un viaggio emozionale, dove ogni movimento e ogni nota raccontano una storia.

Lo spettacolo mette in luce la dinamicità dei corpi, il movimento nello spazio scenico, il ritmo percussivo dei piedi e delle palmas, e il cante flamenco, che non segue i canoni del bel canto ma deve graffiare, provocare gioia e dolore. Le emozioni prendono forma e diventano pathos, attraverso una serie di pezzi che variano da una indiavolata buleria a una festosa sevillana, culminando in un fin de fiesta che cattura l’essenza dei tablao andalusi.

Il pubblico sarà immerso nelle tipiche atmosfere dei tablao andalusi, assaporando il sentire più autentico di un popolo che ha fatto del flamenco la sua espressione culturale più profonda. La musica, il ritmo e la danza conducono lo spettatore in una continua ricerca di emozioni, dove tutto diventa mezzo espressivo e racconto.