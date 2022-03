Festa della donna, al Cervantes lo spettacolo di flamenco "Duende femenino"

L’Istituto Cervantes Palermo (via Argenteria Nuova, 33), nella Giornata internazionale dedicata alla donna, ospita lo spettacolo di flamenco “Flamencas! Duende femenino” della compagnia palermitana Ziryab. L’appuntamento è in programma martedì 8 marzo presso la chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33), alle ore 19.

Alegrías, farruca, tangos, guajira, saranno alcuni degli stili interpretati in uno spettacolo che ci propone le atmosfere e i ritmi di un'arte, patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010, nella quale la donna afferma il proprio ruolo centrale anche quando interpreta personaggi maschili.

Il maschile e il femminile, nel flamenco, sono trattati esattamente come un pittore tratterebbe due colori: più che due generi essi diventano sfumature o stili di tratto. Nei momenti di maggior ispirazione della bailaora (o del bailaor) essi diventano trasfigurazione vera e propria e la citazione dell'uno (o dell'altra) arriva a palesarsi, quasi in carne ed ossa, sullo scenario. Se è vero che la conquista della Farruca, palo di appannaggio esclusivamente maschile, si deve alla grande Carmen Amaya, al suo genio e alla sua capacità interpretativa fuori da schemi strettamente di genere, è soprattutto vero che questa conquista, ma soprattutto l'enorme chiarezza espressiva di questa Arte, hanno portato alla luce la possibilità di trattare maschile e femminile, Uomo e Donna, non come due simboli matematici eternamente a confronto, ma come due personaggi, quasi due maschere teatrali, dal cui dialogo scaturisce l'armonia dello Spettacolo.

La Compagnia Ziryab nasce a Palermo nel luglio del 2017 dall’incontro tra il chitarrista e cantaor Marcello Savona, il percussionista Armando Fiore e l’attrice e bailaora Floriana Patti. Si occupa di Flamenco portando in scena spettacoli-concerto in teatri, circoli artistici, associazioni culturali e tenendo corsi di musica e danza. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto scrivendo a: cultpal@cervantes.es. Saranno richiesti Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.