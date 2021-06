Piccolo teatro dei biscottari, in scena "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo

Sabato 19 e 26 giugno alle ore 21 e domenica 20 e 27 giugno alle 18, presso il "Piccolo Teatro ai Biscottari", ubicato in via dei Biscottari 27/29, l'Associazione Acs Oltre il Muro Aps di Palermo (Associazione amatoriale iscritta alla Fita) metterà in scena lo spettacolo "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo con regia di Franco Pecora. E' richiesto un contributo spese di 10 euro.

Considerata la grandezza del teatro e in virtù delle nuove normative per il contenimento del Sars Cov2 è indispensabile prenotare. Il teatro sarà sanificato nei giorni antecedenti lo spettacolo mediante ozonizzazione.

