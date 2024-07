Arianna Porcelli Safonov al Teatro Zappalà con la collana di racconti "Fiabafobia"

Il tour estivo di Arianna Porcelli Safonov, storyteller e autrice di testi satirici che hanno fatto il tutto esaurito sui palchi di tutta Italia, mercoledì 10 luglio alle ore 21.30 arriverà al Teatro Vito Zappalà.

Caustica, diretta, irriverente, Arianna sta portando in giro per il Paese non un solo spettacolo ma diversi testi per le diverse location: a Palermo porterà Fiabafobia, una collana di racconti che sorride e fotografa l'istante preciso in cui veniamo schiaffeggiati dalle nostre fobie mentre facciamo finta di essere cool ed il momento inquietante in cui realizziamo che abbiamo paura perchè tutti hanno paura e ci hanno detto che era giusto averne. Dai ragni al buio, dall’aereo agli immigrati, dalle pandemie all'acqua alta: la paura è il timone sociale più potente che esista.

Arianna ha vissuto diverse vite finora, da organizzatrice di eventi in giro per il mondo, a quasi eremita sull’Appennino lombardo, fino ai tour e alle centinaia di migliaia di visualizzazioni dei suoi video sui social. I suoi monologhi parlano di noi, delle nevrosi e delle nostre paure, delle bugie che ci raccontiamo per sentirci meglio, e di tutto ciò che usiamo per distrarci: la moda, l'arte, la mindfulness, la cucina, il mito della campagna come rifugio bucolico. Si ride, ma a denti stretti. Si riflette, a volte fin troppo.