"La favola è favola", lo spettacolo sul palcoscenico di Re Mida casa cultura

Arriva al Re Mida, via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), il primo appuntamento con "Colazione in teatro". Quale miglior modo di spendere del tempo di qualità con i propri figli se non impartendo cultura ed emozione con il teatro? E allora, ecco la soluzione:

Una serie di spettacoli divertenti e sorprendenti, pensati ed ideati per intrattenere e coinvolgere i vostri bambini e a cui assistere la domenica mattina.

Primo spettacolo in calendario "La Favola è Favola", domenica 16 ottobre alle ore 10.45 con una storia buffa e fantasiosa in cui saranno proprio i piccoli in sala ad aiutare i nostri protagonisti! Grazie a loro, numerosi i personaggi che appariranno, principesse, principi, clown e tanti altri. Inoltre, una piccola colazione sarà servita prima dello spettacolo. Ingresso 7 euro intero, 5 euro ridotto.