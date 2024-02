"La fattoria degli animali", all'Agricantus lo spettacolo in chiave comica per i più piccoli

Al Teatro Agricantus di Palermo per la stagione Teatro per Ragazzi domenica 3 marzo alle ore 16 tornano in scena gli attori del Teatro Bertolt Brecht, il collettivo di Formia che da oltre 40 anni si dedica alla produzione di spettacoli di teatro contemporaneo, teatro per ragazzi e teatro di strada, con “La fattoria degli animali” (spettacolo adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età), liberamente ispirato all'omonimo romanzo di George Orwell.

E del celebre romanzo di George Orwell, lo spettacolo diretto da Maurizio Stammati e portato in scena da Peter Ercolano, Sara Petrone e lo stesso Stammati, ne ricalca in chiave grottesca e comica la storia: in una fattoria, la fattrice sfrutta tutti gli animali per trarne il maggiore profitto. A causa del malcontento che serpeggia tra di loro, capitanati dal gruppo dei maiali, gli animali riescono a prendere il comando della fattoria e a cacciare la terribile fattrice.

Finalmente sorge una nuova stagione per gli animali, nella quale vengono riscritte le regole del vivere insieme, facendo sognare una vita migliore per tutti. Ben presto, però, le cose cambiano: i maiali, più forti ed intelligenti di tutti, prendono il comando assoluto della fattoria tradendo la fiducia di tutti gli altri animali, arrivando anche ad accordarsi con la vecchia fattrice per la vendita dei loro prodotti. Il finale, a sorpresa, coinvolgerà il giovane pubblico per trovare insieme la soluzione.