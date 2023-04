"Il fantastico mondo di Sara", lo spettacolo di Orazio Bottiglieri al Re Mida

Al Re Mida - Casa Cultura, via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), sabato 29 aprile alle ore 17.30 arriva il nuovo spettacolo per bambini della Compagnia Teatrale Meraviglioso, "Il Fantastico Mondo di Sara".

Sara è una piccola bambina che adora inventare sempre modi diversi per giocare, soprattutto quando lo fa con il suo adorato papà; uno dei suoi passatempi preferiti, infatti, è proprio trasformare, con la sua esuberante fantasia, mille oggetti in cose nuove per divertirsi ed emozionarsi.

Un dolce racconto che ha, per l'appunto, l'obiettivo di far scoprire, ai piccoli in sala, la magia del teatro e del sognare; la bellezza dei giochi semplici, reali, tangibili, quelli che c'erano un tempo quando non esistevano cellulari, tablet ed un invadente ed eccessiva tecnologia; la forza dell'immaginazione e l'importanza inestimabile dell'amicizia. Ingresso: intero euro 8, ridotto euro 6.