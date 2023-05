La famiglia Addams al Teatro Savio: lo spettacolo in scena con la Compagnia delle fiabe

Sabato 6 e domenica 7 maggio alle ore 17:00 andrà in scena “La Famiglia Addams” al Teatro Savio, spettacolo della stagione 2022/2023 della Compagnia delle Fiabe dedicata ai più piccoli, con la direzione artistica di Francesco Giacalone. Lo spettacolo sarà replicato nei giorni 13 e 14 maggio allo stesso orario.

Uno spettacolo per tutti, per i bambini, per gli adulti e le famiglie. Una serata magica, un’avventura carica di emozioni. Nel cast Nunzia Sposito, Paolo La Bruna, Arturo Mollica, Giorgia Migliore, Ivan Fiore, Chiara Italiano, Marcello Rimi, Erina Mollica e Rosario Costanza. Le coreografie sono di Manuela di Martino; scene e regia di Antonio Sposito.

Una bizzarra famiglia, amorevole e unita, vive in un lugubre castello e predilige tutto ciò che è macabro. Vista dagli altri come spaventosa e strana, la famiglia si sente assolutamente normale. Il capofamiglia Gomez adora fumare il sigaro e far saltare in aria i trenini elettrici, la sexy consorte Morticia taglia le rose dai gambi e cucina succosi e schifosi manicaretti, oltre a nutrire amorevolmente la sua pianta carnivora Cleopatra, la figlia Mercoledì ama ghigliottinare le sue bambole e torturare il fratello Pugsley. Costo biglietto singolo spettacolo: Intero 16 euro; Ridotto (fino a 12 anni) 13 euro.