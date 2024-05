"Faccio di testa mia", Simone Riccobono debutta con un nuovo spettacolo all'Agricantus

In un momento in cui lo sport nazionale è criticare e giudicare ciò che fanno gli altri c'è chi tenta di adattarsi ridendoci su. E' il caso di Simone Riccobono che torna sul palcoscenico del Teatro Agricantus di Palermo martedì 4 giugno alle ore 21 per il debutto del suo nuovo spettacolo “Faccio di testa mia” nato in seno al laboratorio della risata Comic 90100 organizzato da Tramp Management e inserito nella rassegna “Comici da legare”.

Il nuovo volto della comicità palermitana, molto amato dal popolo del web (sui canali social Simone Riccobono è seguito da oltre 200mila follower), col suo fare ironico e sornione affronterà temi scottanti e di grande attualità a partire dalle mille difficoltà che bisogna affrontare quotidianamente. Come al solito partirà dal suo vissuto, dalla sua famiglia molto religiosa, per approdare alla scelta di andare a vivere da solo, al peso di aver abbandonato gli studi universitari fino alla responsabilità di affacciarsi nel mondo del lavoro.

Tutto questo incastonati in una società in cui a farla da padrona sono discriminazioni e mancanza di rispetto. Simone Riccobono proporrà una serata all’insegna della libertà di pensiero e di parola – oltre che di risata - durante la quale passerà in rassegna i gradi temi dell'attualità: dal razzismo all’omofobia, dai grandi temi dell'inquinamento ambientale alla difesa degli animali, senza tralasciare auto parcheggiate in terza fila e il dilagante fenomeno del bullismo.

Il fil rouge con cui Simone Riccobono lega tutti questi argomenti apparentemente distanti tra loro è la libertà. La libertà di essere se stessi che è tale solo se non danneggia chi ci sta intorno, un sottile confine che molti ignorano o fanno finta di non vedere: "Perché affermare le proprie idee - dice Simone Riccobono - deve necessariamente partire dal rispetto per le idee degli altri".