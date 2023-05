Etna vs Vesuvio, storia di Borboni e Gattopardi: lo spettacolo sul palco dell'Agricantus

E' un finale di stagione scoppiettante quello che il Teatro Agricantus di Palermo propone al suo pubblico, uno spettacolo nuovo di zecca firmato e diretto da Rosario Galli, autore e drammaturgo catanese di lungo corso, dalla cui penna sono nate commedie di successo come “Uomini sull'orlo di una crisi di nervi” (scritta insieme ad Alessandro Capone nel 1993 e da cui successivamente fu tratto l'omonimo film).

E' proprio il drammaturgo catanese, da anni naturalizzato romano, l'autore e regista di “Etna vs Vesuvio. Storia di Borboni e Gattopardi” che debutta giovedì 1 giugno alle ore 21 (repliche fino al 18 giugno: giovedì, venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18. Sul palco, accompagnati da Dino Scuderi al pianoforte, due attori veraci e passionali che ben rappresentano uno la terra di Pulcinella e l'altro quella di Colapesce: Marco Simeoli ed ErnestoMaria Ponte, entrambi discendenti del Regno delle Due Sicilie ma in disputa “fuori casa” per affermare la supremazia della propria appartenenza.

Meglio quindi la sfogliatella o il cannolo? La pizza o la pasta alla Norma? Eduardo De Filippo o Luigi Pirandello? E ancora, Totò o Musco? L’Etna o il Vesuvio? In scena Simeoli e Ponte sono due “emigranti” di oggi, Vincenzo Esposito e Carmelo Torrisi, che si ritrovano sotto i portici di Torino a discutere animatamente se sia meglio la canzone napoletana o la prosa di Verga, e su infinite altre qualità delle rispettive terre d’origine: dolci, piatti tipici, personaggi illustri ed eminenti rappresentanti della sicilianità e della napoletanità.

Ciascuno difenderà con ferocia la propria appartenenza, duettando tra citazioni di Goethe e Tocqueville, ma sarà uno l'argomento nevralgico che vedrà battersi i due contendenti fino all'ultimo respiro: la parmigiana è nata sotto il Vesuvio o sotto l’Etna? L'ardua sentenza solo a teatro. Biglietti: intero € 18; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 16.