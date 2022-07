Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco all'Agricantus per il "Palermo non scema festival"

Il salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, questa settimana ospiterà da giovedì 21 luglio alle ore 21.30 (repliche venerdì 22 e domenica 24 luglio alla stessa ora, e poi ancora dal 28 luglio al 2 agosto) “Sesso e spasso”, fortunato spettacolo di e con Ernestomaria Ponte e con Clelia Cucco, che vede la partecipazione di Giuseppe Montaperto.

Sul sesso è stato già detto e scritto tutto ed il contrario di tutto, ma forse non si è ancora riso abbastanza, e sul palcoscenico del “Palermo non scema Festival” Ponte e Cucco daranno vita a monologhi e sketch con il medesimo argomento a fare da collante: quella che è considerata una delle attività più antiche del mondo, se non la più antica.

Nato dalle ceneri di un suo vecchio lavoro di successo, in questo spettacolo - firmato insieme a Salvo Rinaudo - Ernestomaria Ponte affronta il tema del sesso in modo dissacrante dal punto di vista religioso, politico e sociale. Ma in fin dei conti, cos'è il sesso? Definirlo probabilmente è impossibile poiché è tutto: è il principio ed il fine di tutte le attività, non solo umane. Tutti gli esseri viventi ne hanno bisogno, e quindi in che modo si può scrivere uno spettacolo che ha la presunzione di essere un compendio di un argomento di tale portata?