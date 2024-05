"Era ottobre": ecco lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Tino Caspanello

Era Ottobre, è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Tino Caspanello. In scena lo stesso autore, affiancato da un profondo Tino Calabrò. Sarà proprio quest'ultimo lavoro del drammaturgo-regista-attore messinese, che chiuderà la prima rassegna, dal titolo Voci dal Sottosuolo, dello spazio culturale: Gilda Sconzajuocu; sotto la direzione artistica di: Ilenia Di Simone e Zingaro G. Tarantino.

Un appuntamento quotidiano, quello tra i due protagonisti, per trascorrere insieme una parte del giorno, per non rimanere confinati nelle gabbie di città votate ormai esclusivamente all’efficienza e alla produttività, per non cedere alle sirene televisive e per non soccombere sotto il peso dei ricordi. Come per ogni appuntamento ci sono delle regole, delle convenzioni da rispettare, ma anche piccoli corto circuiti, che, apparentemente fastidiosi, regalano qua e là spunti di tenerezza e ironia a due vite che vivono, senza dirselo, la paura dell’abbandono.

Note di regia

Lasciarsi guidare dalle parole, dai silenzi e dalle immagini: questa l’indicazione che ha accompagnato le prove di “Era ottobre”, perché la difficoltà maggiore del testo, l’età dei personaggi - due uomini anziani - ci ha chiesto di abbandonarci alle emozioni di chi ha ormai alle spalle un’intera vita, anche se non ancora sazio di essa. Se l’essere umano, alla nascita, è insieme vecchio e bambino, abbiamo allora cercato di attingere a quella “senilità” che ogni tanto ci accompagna anche da giovani, che è ora stanchezza, ora disillusione, ora saggezza, ma anche paura della solitudine e bisogno ancora di conforto. Non abbiamo calcato la mano su caratterizzazioni particolari – a teatro basta appena suggerire, per potere scatenare un immaginario – ma abbiamo cercato di sondare quale fosse la relazione che lega i due protagonisti, così distanti a volte, e a volte così vicini da farli sembrare, come in una consolidata amicizia, le due facce della stessa medaglia.