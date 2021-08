Risate al parco, la stand up comedy di Emanuele Pantano sbarca a Villa Filippina

Con il suo quinto monologo satirico - Pompieri e aeroporti: uno spettacolo corretto dal T9 - il comico palermitano Emanuele Pantano ritorna il 7 settembre sul palcoscenico di Villa Filippina (Palermo, piazza San Francesco di Paola 18). L’inizio è fissato per le 21, i biglietti sono disponibili su Diy Ticket.

Presentato nel 2020 con tre date (Palermo, Roma e Berlino) poco prima dell’inizio delle restrizioni causate dalla pandemia, Pompieri e aeroporti è uno spettacolo sul modo in cui la gente ride oggi, un punto interrogativo sulla società, la funzione della rabbia, della comicità, tutto sotto il segno della black comedy. "E forse - aggiunge Pantano - è anche un monologo sull’impossibilità di ridere ancora in una certa maniera".

"Avrei potuto scrivere uno spettacolo satirico, tagliente, cinico fino all’estremo - così l’autore racconta il suo ultimo lavoro - . Avrei potuto parlare della scomparsa di Ahmadinejad, dell’invadenza di Gandhi e dello strapotere della Sinistra Italiana, oppure dei due anni più incredibili che un comico possa vivere. E invece no".

Emanuele Pantano, comedian, documentarista, sceneggiatore ed autore televisivo. Palermitano, classe 1982, inizia a scrivere come autore a 16 anni, quindi si laurea in Tecnica pubblicitaria a Palermo e si specializza in Scrittura cinematografica e televisiva allo Ied di Roma.

I suoi documentari e reportage, tra il 2009 ed il 2011, sono andati in onda su Rai News, Current TV e Repubblica TV. In radio è stato autore di format comici in onda sulle radio siciliane. Dopo aver organizzato workshop e rassegne, dal 2016 inizia a fare stand up comedy, fonda il collettivo Stand Up Comedy Sicilia, con l’obiettivo di creare una scena comica siciliana più legata alla satira, e diventa membro del cast di Stand Up Comedy sul canale Comedy Central.

Ha portato i suoi spettacoli - I pesci non mangiano marmellata (2016), Non avete idea, la mamma dei creativi è sempre incinta (2017), Hasta siempre comediante (2018) e Pantanate (2019) - in tutta Italia con oltre 100 repliche, si è esibito nei migliori contesti nazionali, tra cui Zelig, il Teatro Parenti a Milano, il Teatro Biondo di Palermo ed il Carnevale di Venezia. Ha registrato alcuni monologhi per Amazon Audible ed è stato inserito dal Corriere della Sera tra i migliori comedian italiani.

Durante la pandemia, ha continuato a lavorare come autore sia sul fronte editoriale (insieme ad Andrea Panciroli e Filippo Giardina ha scritto 2K10, l'anno zero dei social, pubblicato da Sperling & Kupfer) sia su quello televisivo (per il format Scup, di Sicilia Social Star, in onda su Antenna Sicilia).

