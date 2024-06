Al Teatro Biondo la prima nazionale di EL

Prima nazionale a Palermo per ????? EL, la nuova creazione teatrale ideata e diretta dal regista e scenografo Simone Mannino nell'ambito del suo Ensemble Teatrale Mediterraneo, come parte di un movimento culturale che mira ad indagare nuove forme di espressione teatrale, sperimentando con linguaggi e tecnologie innovativi al fine di portare avanti la ricerca artistica nel contesto del Mediterraneo contemporaneo. Lo spettacolo, dopo essere stato presentato in anteprima a Tunisi lo scorso autunno, sarà presentato in prima assoluta il 7 e 8 giugno alle 21 al Teatro Biondo (Sala Strehler) in occasione di Between Land And Sea- BLAS, il festival culturale ideato e prodotto da Fondazione Studio Rizoma.

Tratto dal romanzo Il sole invincibile di Claudia Salvatori, con estratti da Héliogabale ou l'anarchiste couronné di Antonin Artaud, nell’adattamento di Claudia Salvatori e Simone Mannino, ????? EL esplora il sogno utopico di un mondo multietnico e multiculturale senza conflitti, attraverso la figura storica di Eliogabalo, giovane imperatore romano proveniente dalla Siria, per scrutare temi universali come il potere, la corruzione, l'identità e la ricerca spirituale.

Con un cast internazionale di artisti e attori provenienti da Palermo e Tunisi, lo spettacolo è un manifesto per il dialogo interculturale, la libertà e la pace, esplorando le connessioni tra generi e diverse culture. La performance, che si svolge in lingua italiano, arabo e francese, con sottotitoli, arricchita da una scenografia visionaria e multidisciplinare firmata dallo stesso Mannino, dai costumi dell'artista Philippe Berson, con le musiche originali composte e suonate dal vivo dal producer siciliano Gaetano Dragotta e la violista tedesca Ruth Kemna, si propone di offrire al pubblico un'esperienza teatrale coinvolgente e poetica, capace di rinsaldare legami culturali e di contribuire a una maggiore comprensione tra i popoli del mondo. Il Mediterranean Theatre Ensemble crede nel potere della collaborazione artistica come strumento per superare le barriere linguistiche, sociali e politiche, lavorando insieme per creare spettacoli che riflettono la ricchezza e la complessità del Mediterraneo.

Sinossi

Nato in un'epoca simile alla nostra, caratterizzata da transizioni e declino, Eliogabalo rappresenta un momento di possibilità per grandi trasformazioni e nuove visioni. Colpito da damnatio memoriae eppure indimenticabile, il suo regno di tre anni viene cancellato dalla storia. Giovane siriano brillante, profetico e forse megalomane, viene posto sul trono di Roma da un quartetto di donne eccezionali. La sua follia visionaria consiste nel fondere tutti i culti in uno solo, anticipando l'affermazione del cristianesimo senza abbandonare Dioniso. Questo ne fa una figura di profondo fascino e modernità, vissuta intensamente come una rockstar e capace di incarnare il mito dell'immaginazione al potere, pur rimanendo legata agli archetipi antichi.