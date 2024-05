"...E ho detto tutto": il best of di Roberto Lipari in uno spettacolo a Finale di Pollina

"...E ho detto tutto" è il best of di Roberto Lipari. Lo spettacolo-evento, scritto insieme a Ignazio Rosato e Roberto Anelli, sarà in scena il 28 luglio alle ore 21.30 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina. Lo spettacolo è prodotto e distribuito da Tramp Management dei fratelli Roberto e Nino Bonanno, organizzato da Aria di Eventi di Matteo Boscarino in collaborazione con il Comune di Pollina.

"...E ho detto tutto" è l'espressione tipicamente usata da chi, vuole mettere un punto ad una questione. Lo spettacolo è concepito come una vera e propria discussione in cui Roberto esprime, con la sua ormai nota comicità, un punto di vista sul mondo che ci circonda, portando avanti le sue storiche convinzioni e aggiungendone di nuove. Riprende, infatti, il suo repertorio comico rafforzandone i principi, esprimendo dietro la risata, l’analisi e la riflessione, nuovi spazi e nuovi punti di vista. Con la sua comicità Roberto attraverserà le storture e i paradossi di questa nuova società con sguardo leggero e disincantato.

"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Roberto Lipari sul palco di Finale!- commenta Pietro Musotto, sindaco di Pollina -. La sua performance, “…E ho detto tutto”, promette di regalarci una serata indimenticabile di risate e emozioni. Come sindaco, non posso che augurare a tutti un'esperienza straordinaria e ringraziare gli organizzatori per aver reso possibile questo evento che arricchisce il nostro cartellone estivo. Non perdete l’opportunità di vivere il meglio della cultura e dello spettacolo a Pollina”. Biglietti già in vendita su Ticketone, tickettando e ariadieventi.com.