"E a me no!", una storia d'amicizia in una commedia: lo spettacolo al Teatro Jolly

Una storia di amicizia che si sviluppa in maniera comica tra domande incessanti e silenzi voluti, rifiuti e ammissioni, incomprensioni e chiarimenti, raccontata sul palco da Rosario Terranova e il piccolo Massimiliano Bono. La nuova commedia teatrale "E a me no!" va in scena al Teatro Jolly di Palermo dal 24 novembre al 3 dicembre.

Scritta e diretta da Giulia Galati, racconta di come la vita ci mette spesso davanti a delle prove, a delle scelte che non sempre, magari, condividiamo fino in fondo. Quella di Terranova e Bono è una coppia artistica fortemente apprezzata lo scorso anno, in quanto già presenti nel cartellone del Teatro Jolly con “Io non sbaglio mai”. Gli eroi protagonisti della storia sono molto diversi tra loro, per età, per scelte fatte o accettate e non hanno assolutamente nulla da condividere.

Davvero i poli opposti si attraggono? Oppure è solo un modo di dire e quando si è totalmente diversi è meglio stare ognuno per conto proprio? L’unica cosa che li trova vicini è la condivisione del tempo in un parco, uno spazio che entrambi vivono in maniera differente, uno con la voglia di fare amicizia, l’altro con la voglia di stare solo. Questa divertente commedia coinvolge il pubblico di ogni fascia d’età, così da poter godere di uno spettacolo teatrale in compagnia di tutta la famiglia.

Biglietti (18 euro intero e 16 euro ridotto) acquistabili online o al botteghino del Teatro Jolly (aperto dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Lo spettacolo replica dal 24 novembre al 3 dicembre 2023 alle 21.15 il venerdì, alle 17.00 e alle 21.15 il sabato e alle 17.30 domenica.