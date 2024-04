Nicola Giammarinaro e Roberto Gervasi al Teatro Agricantus con "Due anime due talenti"

Al Teatro Agricantus di Palermo si continua a suonare. Dopo i concerti del trio Servillo-Girotto- Mangalavite, Remo Anzovino e Pippo Pollina, l'ondata musicale sembra proprio non volersi arrestare, con quattro nuovi appuntamenti che il direttore artistico Vito Meccio ha inserito in programmazione, da aprile a giugno. Si riparte martedì 16 aprile alle ore 21 con “Due anime due talenti” progetto artistico che nasce dalla collaborazione tra due esponenti di spicco del panorama musicale internazionale: il virtuoso clarinettista trapanese Nicola Giammarinaro e il talentuoso fisarmonicista nisseno Roberto Gervasi.

L’idea del duo nasce principalmente dall’amicizia che lega i due musicisti e dall’amore di entrambi per la musica jazz, il choro ed il tango. Le sonorità di clarinetto e fisarmonica fanno parte della storia Italiana, dove un tempo non molto lontano, ogni evento privato o pubblico era scandito dal suono inconfondibile dei due strumenti, da sempre compagni. Da questa consapevolezza nasce l’idea del duo che vuole partire dalle radici musicali popolari fino ad arrivare ai giorni nostri attraversando l’esperienza, comune ad entrambi, del jazz e dell’improvvisazione. I due musicisti guideranno il pubblico in un viaggio tra l’Europa manouche, il Brasile del choro e l’Argentina del tango, attraverso l’affascinante sonorità creata da due strumenti che sono stati, e sono tuttora, tra i più popolari al mondo.

La programmazione musicale del Teatro Agricantus prosegue martedì 21 maggio con "Drop The Bass” del talentuoso bassista Stefano India; martedì 28 maggio con il concerto del violinista Samuele Palumbo, vincitore del talent “Tù sì que vales” alla sua prima tournée in giro per la Sicilia; martedì 11 giugno con la presentazione di "Colmare D'Argento" primo lavoro discografico del pianista Valerio Rizzo. Biglietti: intero € 15; ridotto ingresso coppia € 10. Biglietteria on line: www.agricantus.cloud e www.tickettando.it.